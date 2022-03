Parejo: "Hemos recuperado la regularidad y la seguridad"

"La clasificación será complicada, pero es bonito tratar de conseguirla en el marco de una Liga de mucho nivel. Hace tiempo que no se veía una igualdad y una dificultad como esta y con un ritmo tan alto", agregó.

Al respecto destacó que hay muchos equipos en la pela y destacó la ventaja del Real Madrid y del Sevilla, al tiempo que destacó la mejoría del Barcelona, "que parece haber encontrado su estilo. "Tiene muy buenos futbolistas y para nosotros es un orgullo poder pelear con ellos", agregó.

De su próximo rival, el Osasuna, señaló que es un equipo muy competitivo y en casa muy intenso, con muchos duelos, llegadas al área y centros. "Parece que están mejor fuera que en El Sadar, pero ahora te juegas todo y allí la gente aprieta mucho", continuó, tras hacer hincapié en la importancia de la recuperación de algunos jugadores en la plantilla. "Coquelin ya entrena, Peña está cerca y a Gerard le queda poco", indicó.+. Tenemos una gran plantilla, un grupo de jugadores que salen y aportan mucho”.

"Por otra parte, nosotros hemos recuperado la regularidad y la seguridad. Somos un equipo que cree en lo que hace y se siente seguro. Estamos en un buen momento de juego y de confianza”, afirmó Parejo, quien sobre el calendario señaló que no deben obsesionarse, sino ir partido a partido con respeto a los rivales y a la competición.

"Estoy contento por jugar siempre. Desde el primer día me siento importante, ya que me lo hace entender todo el mundo. Yo trabajo y me cuido para poder responder a esa confianza, aunque todos somos importantes", concluyó.