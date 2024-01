Marcelino: "En Salamanca nos espera un partido feo"

LEER MÁS El Villarreal se desangra en defensa

Marcelino prepara con el Villarreal el partido de Copa del próximo domingo en Salamanca sin perder de vista el mercado. El técnico asturiano, eso sí, evitó mojarse respecto de los nombres que suenan como refuerzos, especialmente el de Gonçalo Guedes. Sobre el duelo ante Unionistas auguró un partido “feo”

Sobre las posibles bajas y mercado: “Hay jugadores que están saliendo y otros entran, es lo de siempre en el mercado . Pero lo que me preocupa es lo que tengo. Sorloth ha entrenado ya bastante bien. Albiol y Pedraza seguirán siendo baja. Recuperamos a Baena y Comesaña por lo que estamos un poco mejor que ante el Valencia”

Hay que ser humildes y coherentes para reconocer donde estamos

Su carta a los los Reyes: “Son ilusión, incluso para los mayores. Es lo que necesitamos para cambiar esta dinámica, y salud. Respecto a la Copa , ganar y estar en al siguiente ronda”

Tomarse en serio La Copa: “Un equipo como este debe aspirar a ganar cada partido independientemente de la competición que sea. Y esa debe ser la mentalidad. Si somos capaces de mejorar la regularidad competitiva modificaremos el rendimiento. Hay que ser humildes y coherentes para reconocer donde estamos. Hay que tener mentalidad ganadora y tener máximo respeto al rival pese a que juegue dos categorías menos. Podemos tener el calificativo de favoritos antes, pero en el campo somos once contra once. En su campo son fiables y tenemos que demostrar ese calificativo de favoritos”

Marcelino durante un partido | Villarreal CF

La eliminatoria en Zamora fue un espejo: “Es así, no hay partido sencillo. Y las condiciones climatológicas después pueden condicionar el terreno de juego. Vienen de ganar 0-2 al filial del Barcelona y en su campo sólo han perdido un partido. Eliminaron al Sporting, que está haciendo una buena temporada en Segunda. No se gana antes de jugar. Estamos prevenidos”

Nunca ha encajado tantos goles: “Hay que corregirlo, lo sabemos, pero no puedo hablar más de ello, hay que actuar. Llevo 20 años entrenando y estos números defensivos no se corresponden a ningún equipo de los que entrené. Hay que ser un equipo eficaz para que se logren victorias. Recuperar en campo contrario depende de los jugadores que tengas y de la estructura. Ahora mismo creemos que no tenemos el equipo idóneo para apretar arriba. Hay que ver los perfiles y ver donde se puede ser más eficaz. Hemos sido vulnerables a balón parado y ahora un poco menos. Tampoco nos llegan mucho aunque nos penalizan con lo mínimo. Es momento de ejecutar”

Estos números defensivos no se corresponden a ningún equipo de los que entrené

Adaptación de Bailly: “Hay una ventaja en este mercado que es la adaptación. Bailly conoce al equipo, al cuerpo técnico, la ciudad....la adaptación se supone rápida. Ahora necesita coger el momento idóneo de forma. Si conseguimos que logre su máximo nivel podemos recordar que de jovencito el United pagó por él 40 millones”

Guedes: “Quiero hablar de los que están, es lo importante para mí. Hay que tratar de sacar su máximo rendimiento. Un reproche que me hago es que de momento no lo hemos logrado. Cabe la posibilidad de que vengan algunos, pero lo más importante es tener un estado bueno y competir al máximo”

Cabe la posibilidad de que vengan algunos fichajes

Fichajes: “No me gusta exponer públicamente lo que hablamos interiormente . Analizamos competición, situaciones...el club sabe como trabajamos y donde somos menos fiables. Trataremos de ser mejor equipo. Mi trabajo es optimizar rendimientos. De momento no lo hemos conseguido. Cuando llegué ya dije donde había un déficit y no lo hemos cambiado de momento”

Illias Akomach: “No lo conocíamos y nos ha sorprendido. Su nivel competitivo es bueno pero hay que tener prudencia porque lleva pocos partidos en Primera. Debemos ayudarle a crecer, con pausa, sin excesiva exigencia porque tendrá altibajos lógicos de rendimiento para un jugador tan joven”

Equipo para la Copa: “Vamos a poner el mejor equipo posible, hay días de distancia desde el último partido. Vendrá chicos del filial. Será un partido competido, feo, con mucho juego directo. Ellos estarán replegados y aprovecharán la estrategia y el contraataque. Habrá muchas disputas y, si no las ganamos, con un juego sencillo nos generarán peligro”.