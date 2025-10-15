Marcelino hace historia

Este próximo sábado Marcelino se convertirá en el técnico con más partidos en solitario de la historia del Villarreal. El asturiano alcanzará así los 260 encuentros oficiales como técnico amarillo. Y lo hará, precisamente, midiéndose al técnico con el que hasta la fecha comparte dicho privilegio como es el chileno Manuel Pellegrini.

Antes del duelo ante el Betis, Marcelino acumula 206 partidos de liga con el Villarreal, de los cuales 21 corresponden a la temporada 12/13, en Segunda y donde acabó por conseguir el ascenso. 20 corresponden a encuentros de Copa del Rey mientras que la lista la completan 33 partidos europeos (31 de Europa League y dos de Champions).

Precisamente gracias a las victorias sumadas en la actual temporada, Marcelino ya es el técnico con más victorias en la historia del Villarreal, con 128 por 123 de Pellegrini. Precisamente en la próxima jornada liguera se medirá al Betis para superar definitivamente los números del chileno, que estará en el otro banquillo.

Javier Calleja, con 131 partidos, Unai Emery con 128 y Benito Floro con 115, completan la tabla de los cinco primeros entrenadores que más veces han dirigido al “submarino amarillo”.