Cardona: "Estamos firmando un inicio genial en La cerámica"

Sergi Cardona se prepara, junto al resto de sus compañeros en el Villarreal, para otra semana exigente como es la que les espera con partidos ante Betis, Manchester City y Valencia. Este próximo sábado el lateral amarillo tiene este fin de semana el difícil reto de frenar al bético Antony, con el que se verá las caras en su banda. El catalán destaca la solidez mostrada por el conjunto castellonense en los partidos disputados cómo local para explicar su buena temporada

Ante el Betis , duelo contra un rival directo: “Está claro, viene un equipo muy complicado y un rival que a priori va a ser un rival directo nuestro como es el Betis. Son partidos importantes en los que hay que tener en cuenta que el "average" y todo este tipo de cosas, van a sumar al final de temporada. Hay que afrontarlo con la máxima concentración, recuperando cuanto antes a toda la gente que llega de los partidos con sus selecciones. No hay mucho tiempo, pero hay que sacarlo de dónde sea para preparar este gran partido”.

¿Ve al Betis como el principal rival?: “Es un poco pronto para decirlo, pero vamos a estar un grupo de equipos peleando por ese objetivo de la Champions. La liga es larga y es pronto para esas predicciones. Hay que llegar al final bien situado para afrontarlo bien y centrarnos en nosotros. El equipo si hace las cosas bien estará peleando arriba seguro

Duelo con Antony por su banda: “Somos conscientes del gran jugador que es porque ya lo demostró el año pasado. Pero estamos preparados para que venga el Betis y el equipo que sea a nuestra casa”

Semana muy intensa con Betis, City y Valencia: “Sí, pero no queremos mirar más allá. Si lo haces no estás presente en lo que tienes que estar. Son muchos partidos y muy buenos, pero tenemos que poner ahora el foco en el Betis y no pensar en otra cosa. Cuando acabe ya tocará preparar el siguiente. Con rivales de tanta exigencia, si no estás presente al 100% es difícil ganar”

