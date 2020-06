El Lyon hace efectiva la opción de compra por Ekambi

Ekambi firmará por cuatro temporadas con el conjunto del Ródano tras convencer con su actuación durante estos últimos meses. Tanto es así que, pese a no ser una opción obligatoria al no haber logrado la clasificación para Europa, Olympique ha dado el paso al frente para fichar al ya ex delantero amarillo.

Ekambi llegó al Villarreal hace dos temporadas procedente de Angers, en un traspaso valorado en 18 millones de euros. Tras firmar una buena primera temporada y un bien inicio de campaña en esta, el Villarreal no dudó al hora de cerrar su salida durante el mercado invernal en el que fichó a Paco Alcácer.

El Lyon pagó cuatro millones por la cesión del jugador en enero, toda vez que su traspaso estaba cifrado en un mínimo de 11.5 millones más y otros cuatro en variables. además el club de La Plana se guarda un porcentaje económico de una futura venta.