Líder de Primera siete años después

Hay que remontarse a siete temporadas atrás para encontrar al conjunto amarillo encaramado a a primera posición de la tabla clasificatoria en solitario. En aquella ocasión fue tras la sexta jornada de la temporada 15/16 , con Marcelino García Toral en el banquillo y, curiosamente, tras vencer también al Atlético de Madrid (1-0). En esta ocasión, los triunfos frente al Valladolid (0-3) y Atlético de Madrid (0-2) le otorgan ese privilegio.

La victoria en el Metropolitano sirvió para acabar de un plumazo con varios de los gafes que perseguían desde hace muchas temporadas al conjunto de La Plana y, en este caso, a algunos de sus miembros. En este sentido Unai Emery pudo, por fin, celebrar su primera victoria en partido oficial ante Simeone, técnico colchonero. Hasta la fecha el técnico vasco se había medido en 16 duelos previos, en los que tan solo había podido sumar ocho empates y en lo que había cosechado ocho derrotas. Con el Villarreal, en el que ha sido su quinto duelo con el equipo azulejero, consiguió lo que anteriormente no había podido lograr con equipos como Almería, Sevilla o Valencia. Y es que el argentino era, hasta esta jornada, el técnico al que más veces se había enfrentado sin poder derrotar a lo largo de su carrera.

Gerard Moreno: " Me he quitado un peso de encima. Lo que importaba era ganar y lo hemos conseguido".

No fue el único gafe que un protagonista amarillo desterró en esta fecha, ya que Gerard Moreno, por fin, pudo ver puerta ante el conjunto colchonero después de 15 enfrentamientos. Y el ariete catalán lo consiguió en la última jugada del partido después de haber desperdiciado una clara ocasión en la que remató al larguero y en la que, posteriormente , se le invalidó el gol al ayudarse de la mano: "Me ha costado mucho. He tenido ocasiones ante un gran rival y me he quitado un peso de encima. Lo que importaba era ganar y lo hemos conseguido".

El Villarreal recurrirá la tarjeta

Gerard Moreno celebra un gol con el Villarreal. / Efe

El Villarreal no se quedará de brazos cruzados y recurrirá la cartulina amarilla que De Burgos Bengoetxea mostró a su futbolista, Gerard Moreno, tras celebrar su tanto en el Metropolitano en la última jornada liguera . Una acción que, según el acta redactada tras el partido, dejó todavía más estupefacto al club de La Plana tras asegurar que amonestó al futbolista por “celebrar de forma exaltada un gol provocando un enfrentamiento”.

Cabe recordar que el futbolista ha celebrado sus goles de la misma forma desde hace varias temporadas. Gesto que realiza hacia la cámara dispuesta para tal efecto y que dedica a sus hijas como el mismo recordaba tras el partido. Desde la entidad amarilla consideran que hay pruebas más que sobradas de ello, y que incluso la propia Liga eligió dicha imagen del catalán para una de sus promociones