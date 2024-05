Joan Faner: "El viernes necesitamos un pabellón lleno"

El de este viernes a las 21h es uno de los partidos de baloncesto más importantes que se recuerdan en la capital de La Plana. Tras casi una década en LEB ORO, Amics se juega la permanencia en un partido sin margen de error ante el Grupo Alega Cantabria. La victoria representa la permanencia en la categoría mientras que la derrota implicaría el descenso.

Si hay un jugador bandera en el club, ese es Joan Faner. El base menorquín cumple 11 temporadas en la entidad de La Plana y es una voz autorizada para pedir el apoyo del público: "Ojalá la gente responda, ojalá quiera ver baloncesto el año que viene en LEB ORO. Los necesitamos más que nunca. Como capitán las pido que vengan, que celebren cada canasta. Muchas veces no se da la importancia que se merecer estar en esta categoría. El objetivo era otro al principio pero se ha convertido en pelear por la permanencia y es lo que que queremos hacer".

El jugador es muestra convencido de que su equipo sabrá jugar con la presión que representa un partido de tanta responsabilidad: "Por mala suerte nos hemos acostumbrado a tener que luchar más, a perder partidos que estaban ganados. Pero estamos aquí para jugar a baloncesto y tenemos toda la confianza de que lo vamos a sacar", comenta.

De la misma forma se refiere a la importancia que para Castellón tendría mantener una categoría como la LEB ORO: "El club ha peleado mucho para estar en esta categoría. Castellón se ha ganado un nombre y tiene que seguir. Cada vez es más duro estar, más difícil aguantar. Por eso no hay que perderlo"

Hay que demostrarles que para nosotros es una final desde el primer minuto y que aquí no tienen nada que hacer, que vienen a perder

Sobre el partido y, pese a que Cantabria llega salvado, no espera un duelo sencillo: "No espero un rival relajado aunque vengan salvados. Sin presión juegan más sueltos, la mano te tiembla menos para anotar. Hay que demostrarles que para nosotros es una final desde el primer minuto y que aquí no tienen nada que hacer, que vienen a perder"