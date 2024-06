Frederic Castelló es el nuevo entrenador del Amics

No han pasado ni 24 horas desde que Amics anunciase que Juan Orenga abandonaba el banquillo y ya se ha hecho oficial su sustituto. Finalmente esta responsabilidad recaerá en la figura de Frederic Castelló, quien ha sido el asistente principal durante más de una década a las órdenes tanto de Toni Ten primero como de Orenga estas dos últimas temporadas.

La apuesta por "Fede" ha sido una decisión meditada por parte de la dirigencia castellonense y que ya estuvo sobre la mesa en su momento tras el adiós de Toni Ten. Finalmente la apuesta por Orenga , hizo que esta se postergase a una mejor ocasión que se ha considerado que es ahora.

“Creo que estoy preparado para dirigir al equipo, llevo años preparándome para este momento y creo que la entrega y la pasión por el club que tengo nos hará hacer las cosas bien, estoy muy contento y muy feliz y espero que las cosas salgan bien y aprovechar así la oportunidad que se me ha dado. Estoy muy agradecido al club por la confianza que me han dado y espero no defraudar”, afirmaba tras conocer la noticia

Castelló: "llevo años preparándome para este momento y creo que la entrega y la pasión por el club que tengo nos hará hacer las cosas bien"

El de la Vall tiene a sus espaldas una extensa trayectoria en el mundo del baloncesto. Base talentoso, como jugador llegó muy pronto a las categorías inferiores del Valencia Basquet antes de pasar por el CB Calpe, Alcora, Denia, Menorca , Peñas Huesca y concluir su carrera en el Amics. Tras su retirada en la temporada 12/13, entró a formar parte del staff castellonense, donde ha compaginado funciones en el primer equipo y en el filial. Su segundo será otro "clásico" del club, como es el caso de Ximo Ribelles

"Fede" Castello | Amics Castello

Una plantilla por confeccionar

Para lo que tampoco faltará trabajo es para confeccionar un plantel que compita la próxima temporada . Y es que, en estos momentos, tan sólo Joan Faner cuenta con contrato. El base menorquín es el único que tiene un puesto asegurado, aunque hay una serie de jugadores cuya continuidad interesa en el club y con los que se va a hablar. Un "clásico" como Eric Stutz está en dicha terna.

A partir de ahí todo va a depender del presupuesto que pueda tener la entidad y que será el que condicionará el plantel y los fichajes . En estos momentos el club no cuenta con un patrocinador fuerte , y sin él va a ser muy complicado que pueda competir con rivales cada vez más fuertes.

Joan Faner | Amics castello

Y es que el nivel de la liga va a subir más si cabe con la presencia de Estudiantes, los dos equipos de Burgos, el Palencia, el Fuenlabrada, el Obradoiro, además de Valladolid , Betis, Guipúzcoa o Alicante por citar algunos ejemplos. Todos ellos con presupuestos a años luz del que hoy por hoy pueden tener los de La Plana.

La pasada temporada, tras el adiós de TAU como patrocinador, la intermediación del ayuntamiento fue fundamental para salvar la temporada. Un comodín con el que ya no va a poder contar en el futuro más inmediato. Se esperan semanas intensas de negociaciones a diferentes niveles que van condicionar el futuro del club