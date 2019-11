Iborra pide unificar criterios con el VAR

Los pesos pesados del plantel del Villarreal, caso de Vicente Iborra, no esconden su enfado por algunas decisiones arbitrales de los últimos encuentros ligueros. Especialmente por la falta de un criterio claro en jugadas claves que han marcado los encuentros. El valenciano exige una unificación a la hora de revisar el VAR para que no haya ningún equipo perjudicado.

Unificar criterio VAR: “Es un tema complicado. No queremos que nos regalen ni que nos quiten, solo que sean justos. No queremos quejarnos pero tenemos que hacerlo porque ya son varias veces. La semana pasada no entiendo por qué no se revisó una mano en el área ante el Athletic. Ante el Mallorca hubo un contacto en el área y nos pitaron penalti. ¿Pero como fue el contacto? ¿Porqué no se revisó? Debería haber un criterio siempre . Si al final es le criterio del árbitro, ¿para que está el VAR? .Personalmente prefiero que no se pierda la esencia del fútbol y si alguien se tiene que equivocar que sea el árbitro , que sea un error humano. Queremos un criterio siempre, no cada semana uno diferente. Se ha implantado una tecnología para que haya justicia y, al final, hablamos más del VAR que del propio deporte.

Penalti en Mallorca: Si señala penalti es porque ve un contacto, y eso me dijo . Pero yo le dije que por favor lo viera, que fuese a mirar de quien era el contacto. Es lo que pido: un criterio único y siempre el mismo. No que una semana vayan y otra no en la misma jugada. ¿Como explicamos a los chavales que viene por abajo como funciona el VAR si ni nosotros lo entendemos? Si se sigue sin hacer justicia en muchas jugadas ¿Para que está? ¿Para qué tanto coste con una herramienta tan importante que no cumple del todo su finalidad? Y sobre todo que nos expliquen el criterio a todos.

Volver a ganar: “Es verdad que llegamos tiempo sin ganar. En el partido en casa ante el Athletic poco más se pudo hacer para ganar: tuvimos ocasiones claras y el dominio, pero nos faltó acierto. En Mallorca fue un partido raro, porque en 20 minutos íbamos dos goles por detrás fruto de dos penaltis. Hay que reaccionar, hacer autocrítica, trabajar y tomarse el próximo partido en casa como un final. Si queremos estar peleando por los puestos altos no se pueden escapar más puntos en casa.