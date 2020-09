CD Castellón

El nuevo futbolista del CD Castellón, Guillem Jaime, mostró su ilusión por vestir esta campaña de albinegro:"Es un reto muy bonito el salir de donde he estafo siempre y apostar por el CD castellón. He hablado con Óscar cano y me transmitió que sería una pieza importante. Creo que hay equipo para luchar y hacer cosas bonitas esta temporada"