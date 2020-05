El futuro de Cazorla condiciona el mercado del Villarreal

A sus 35 años el "mago" estaba firmando una temporada extraordinaria siendo uno de los jugadores con más incidencia en el juego ofensivos de La Liga . Pero a día de hoy, y tras firmar dos campañas en el club de La Plana tras su regreso a las canchas, su futuro está en el aire. La voluntad del Villarreal es firme a la hora de apostar por su continuidad tal y como el propio Fernando Roig dejó claro en el programa El Transistor de Onda Cero, por lo que la decisión depende totalmente del futbolista.

Cazorla ya ha dejado claro en diversas ocasiones que no decidirá su futuro hasta que acabe la presente temporada. Si en una parte de la balanza está el hecho de seguir compitiendo a primer nivel con el club de La Plana , no es menos cierto que las molestias y el esfuerzo que representa el día a día de los entrenamientos y partidos hacen que no descarte al 100% la retirada: "No me quiero plantear nada y menos con 35 años. Ya veremos en verano que me pide el cuerpo y lo que yo quiero . Hay días que cuesta y la edad está ahí. El dia que vea que no estoy y ni a un 80 % me apartaré a un lado", afirmaba a Onda Cero.

Por su parte, los aficionados del Arsenal, su ex club en La Premier, han iniciado una campaña para que el futbolista regrese al conjunto gunner para formar parte del cuerpo técnico de su ex compañero Mikel Arteta

Lo cierto es que una posible marcha del internacional dejaría huérfano al Villarreal de su calidad en el centro del campo y condicionarií la idea de juego del técnico Javi Calleja