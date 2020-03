Villarreal CF

.El club de La Plana pedirá explicaciones por varias de las jugadas polémicas del encuentro ante el Athlétic, en especial por la jugada que fue señalada como penalti de Pau Torres pese a que las imágenes muestran claramente cómo el defensa amarillo se lleva las manos a la espalda para evitar precisamente dicha acción. De la misma forma ha indignado en el vestuario amarillo la entrada dura de Capa sobre Santi Cazorla a la altura de la rodilla y que fue castigada tan solo con cartulina amarilla. De la misma forma, en el club amarillo no se entiende que no se revisara el posible penalti por derribo sobre Paco Alcácer en los últimos minutos.

Asenjo: "No nos extraña lo que pasó"

Lo cierto es que en el conjunto castellonense molesta especialmente el protagonismo de Gil Manzano desde el VAR, cuyas actuaciones han sido causa de continua polémica cuando ha estadio involucrado en encuentros del equipo azulejero en las últimas temporadas.El guardameta Sergio Asenjo no se mordió la lengua al finalizar el partido y al referirse al colegiado extremeño: "Me han clavado los tacos en la jugada previa al penalti, pero el árbitro ha preferido elegir el VAR para ver el penalti y no la falta que me han hecho... Sabiendo quien estaba en el VAR (Gil Manzano) y sus precedentes con nosotros no me extraña lo que nos pasó. Pese a todo, seguiremos demostrando que aunque nadie nos tenga en cuenta y no nos respeten, pelearemos por Europa. Ojalá los árbitros nos traten con el mismo respeto que les tratamos nosotros a ellos".