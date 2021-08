Escobar no quiere tener "pablodependencia"

El futbolista castellonense, tras superar los problemas que le han impedido debutar durante la pretemporada, tendrá su puesta de largo ante el equipo manchego. El técnico albinegro, Sergi Escobar, no tiene dudas a la hora de calificar a su futbolista como "el mejor jugador de la categoría" y es consciente de la incidencia de su juego en la temporada del CD Castellón. Eso sí, no quiere que las opciones de los albinegros dependan exclusivamente del momento de forma del ex del Leeds: "sabemos de la importancia de tener al mejor jugador de la categoría y nos va a dar muchas cosas. En las pretemporadas surgen problemas , pero lo importante es que lo tendremos para la primera jornada. Nos aportará mucho porque es diferencial, pero hemos jugado sin él este verano y hemos competido ante Albacete y Huesca, no debemos tener "pablodependencia"

Refuerzos en el mercado

El técnico almazorense confirmó que Moyano llegará en la tarde del viernes a Castellón y que trabajarán con los preparadores físicos para recobrar la forma lo antes posible. El técnico se muestra convencido de la necesidad de incorporar dos jugadores más para reforzar el centro del campo para una temporada " que es muy larga y con muchos partidos". El primero de ellos será al valencianista Esquerdo.