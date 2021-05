Escobar anuncia cambios para la próxima temporada

El técnico albinegro dejó claro que la plantilla sufrirá una importante restructuración este próximo verano: "No será una limpieza total, pero ha sido un año duro y hace falta sabia fresca. Es lo contrario a cuando se sube que se busca mantener el bloque por su inercia positiva. Llegamos con energía positiva y ganas de comernos el mundo . Más de uno quiere volver a competir y me han comentado algunos que tienen más ganas de empezar que nunca para devolver al Castellón donde toca "

Escobar habló sobre el futuro de Rubén Díez, y se mostró bastante seguro de su marcha este verano : "Ha hecho una excelente temporada, es de nivel de segunda y me hago a la idea que no esté. Pero si es un buen ingreso para el club , tendremos que buscar un jugador que se asemeje a él" Además añadió que no será "ningún drama" lo que considera una marcha "normal": "deberíamos estar contentos por poder vender a un jugador de alto nivel como Rubén"

Puedes escuchara aquí sus manifestaciones