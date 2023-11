CD Castellón: Un escenario de Primera para refrendar el liderato

La RFEF ha confirmado durante este miércoles que el partido correspondiente a la duodécima jornada entre el Recreativo Granada y el CD Castellón, cambiará de escenario para hacerlo en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la capital nazarí. Pese a la petición inicial del equipo andaluz, se mantiene el horario inicial de las 18 h, aunque se jugará en el habitual escenario del primer equipo granadino.

El rival albinegro pidió el cambio de horario debido a que las instalaciones de su ciudad deportiva no disponen de la iluminación artificial mínima requerida en las bases de la competición para la categoría. La petición iba en la línea de adelantar el horario, algo a lo que la federación no accedió dado que el operador televisivo no podía cuadrar horarios.

De esta forma los albinegros jugar en uno de los escenarios más importantes de la categoría con capacidad para casi 20 mil espectadores y que cada semana da cabida a partidos de la máxima categoría del futbol español