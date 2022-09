Emery : "Este equipo transmite muchas cosas"

El conjunto de La Plana cuajó un buen partido ante el cuadro sevillista y se hizo acreedor a la victoria. Suyo fue el control del partido y las ocasiones para lograrlo, pero los amarillos, como ya les sucedió en la anterior jornada ante el Betis, fallaron en la definición. Incluso en el tiempo de descuento, los locales acumularon hasta tres claras ocasiones para desnivelar el encuentro.

Con este resultado el Villarreal llega al parón liguero con 11 puntos y en la séptima posición clasificatoria, si bien las sensaciones que transmite son mejores que lo que dice la clasificación: "Balance positivo, con un inicio duro fuera que sacamos. Hoy no voy a mirar la clasificación porque el equipo me ha gustado. No fue así ante el Betis, aunque merecimos más. Hay equipos que están muy fuertes, posicionándose. Es un balance positivo por cómo está el equipo y la identidad que estamos creando".

El técnico destacó el buen juego de su equipo , del que dijo que tiene una responsabilidad con el publico que acude al Ciutat de Valencia : "Me voy contento con todo menos con el resultado. Teníamos una responsabilidad con la afición que se desplaza: en ganar y en cómo ganar. Hemos jugado al final más con el corazón que con la cabeza, producto de que el equipo quiere. El juego ha tenido cosas positivas , hemos tenido paciencia cuando nos han marcado. Ha sido un gran partido ante un equipo duro. El equipo ha transmitido mucho", explicaba en sala de prensa.

Homenaje a Manu Trigueros

Trigueros junto a Bruno Soriano | Villarreal CF

Manu Trigueros recibió en la previa del partido ante el Sevilla una camiseta enmarcada con su nombre y el número de partidos disputados con la elástica amarilla por dorsal (426) tras convertirse en el jugador con más encuentros oficiales en el Villarreal CF.

Precisamente, el encargado de entregarle este reconocimiento ha sido Bruno Soriano, que hasta la fecha era, junto a Trigueros, el jugador que en más ocasiones había vestido la camiseta amarilla (425).