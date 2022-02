Lo Celso: "Estoy donde quería estar"

Pese a que su contrato con el conjunto amarillo concluye en junio y no se ha firmado ninguna opción de compra, el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, dejó clara la ilusión de la entidad de La Plana por su continuidad: “Estamos contentos porque creemos que es una gran aportación para esta segunda vuelta y ojala que para mucho más tiempo. No ha sido una operación fácil pero con la voluntad del jugador ha sido posible. Nos va a ayudar mucho en las dos competiciones que nos quedan”

Agradecido al Villarreal: “Doy las gracias a la junta por el esfuerzo para que yo este acá, que es donde quería estar. Conocía ya al cuerpo técnico y eso hizo que tome esta decisión. Hay lindos objetivos por delante en liga y Champions que da mucho prestigio. Empiezo algo bueno”

Ilusión que genera : “Vengo a un equipo con buena idea de juego, futbolistas de calidad y fútbol vistoso que hace que la gente crea en el proyecto y por eso estoy acá. Pude conocer a mis nuevos compañeros, sabemos que tenemos una gran responsabilidad pero lo vamos a afrontar bien para acabar los más arriba posible”

Está para jugar: “Jugamos el martes por la noche con la selección y tras el viaje estoy bien, con ganas. Jugar es una decisión del entrenador. De mi lado estoy “diez puntos” y muy ilusionado”

Emery clave para fichar: “Tuve un diálogo con el técnico, al que ya conocía de mi etapa en París y se como trabaja y lo que puede dar . El Villarreal desde fuera es un club muy atractivo, que lo ves de afuera como juega y yo me identifico con ese estilo. De afuera se ve un club muy ordenado, que llama la atención por su fútbol, es vistoso .Todo eso lo puse en la balanza. El equipo viene bien pero tiene que escalar posiciones y el objetivo es alto. No nos vamos a conformar con esto”

Su mejor puesto: “En Europa, en los distintos clubes, me adapté a lo que me pidieron y cumplí dicha función en diferentes posiciones. Siempre me sentí cómodo, no hay una posición que te diga que es la mía. Estoy a disposición de lo que quiera el entrenador con ganas de acompañar y sumar mi grano de arena”

partido ante el Betis: “El partido es muy importante, ante un equipo que lo está haciendo muy bien. Anoche consiguió un importante triunfo en Copa. Están varios puestos arriba pero es un partido muy importante para que podamos seguir pelando por Europa. Trataremos de hacer un gran partido

Su futuro: “Voy a dar lo mejor hasta el último día. Estoy contento de estar acá, de momento es por este periodo, pero desde hoy hasta el último día que represente este escudo daré lo mejor de mí . Lo que depare el futuro ya lo veremos Ahora quiere disfrutar de esto