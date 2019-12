Cazorla : "Las sensaciones son mejores y espero jugar".

El jugador reconoce los nervios que pasó desde casa viendo la victoria de su equipo en el Sánchez Pizjuán. Una victoria que espera sea el inicio de la recuperación: “Sufrí mucho desde casa, lo vi con muchos nervios. Era merecido porque habíamos hecho méritos para sumar algunos puntos más en las últimas jornadas. Hicimos buenos partidos en Mestalla y en casa ante el Atlético. Ganar en Sevilla, en el momento que ellos estaban, nos da un impulso anímico. Hay que ganar en Copa y al Getafe en casa para llegar bien al parón”. Precisamente ante el Getafe , considera que deben consolidar su recuperación: “Lo hemos hablado en el vestuario. Si ganamos nos vamos a meter en los puestos de los que pelean por estar en Europa. Ellos son un equipo fuerte, que está haciendo las cosas muy bien, pero es un rival directo y un partido muy importante. Sabe a lo que juega y lo hace al 100%. Tiene grandes jugadores y tendremos que hacer las cosas muy bien”.

Tras dos semanas de baja el jugador ya ha entrenado con más normalidad esta semana y espera regresar a las canchas antes de las fiestas navideñas. Eso sí, elogia el trabajo de su compañero Manu Trigueros, quien ha suplido su ausencia a gran nivel: “Estoy mejor, pero en las últimas semanas tenía un poco de dolor en el tobillo y decidimos no forzar. Si no estoy bien es mejor que juegue otro compañero que ayudará más al equipo. Las sensaciones ya son mejores. Si me toca esperar, esperaré y trataré de aportar todo lo que pueda cuando me toque. Trigueros es un gran jugador, muy importante. Si está a su nivel es un jugador espectacular. Estamos todos muy contentos por él y ojalá mantenga ese nivel toda la temporada”.

El veterano futbolista hizo referencia a su reciente cumpleaños y su estado de forma: “He estado dos años parado y lo tomo todo con mucha más ilusión. El cuerpo está respondiendo bien, pero el final cada vez está más cerca y soy consciente de ello. Estoy con fuerzas y las sensaciones están siendo buenas para ayudar al equipo. El día que no tenga ganas o fuerzas será el momento de parar, pero a día de hoy tengo ganas y fuerzas para seguir. Lo que pediría al 2020 es que este club vuelva a estar donde se merece que es en puestos europeos y no sufrir como el año pasado. Un club como el Villarreal tiene que pelear por otras cosas. Poco más puedo pedir”.