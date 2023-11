Castellón: La Ruta de la Cerámica será una realidad en 2024

Tal y como confirma la propia pagina web de la UCI (unión ciclista internacional), el calendario español de este próximo 2024 arrancará por las carreteras castellonenses con esta novedosa prueba . A falta de concretar más detalles en cuanto a recorrido final, esta tendrá su pistoletazo de salida el 21 de enero. Su denominación oficial será la de Ruta de la Cerámica-Gran Premio Castellón.

En esta primera edición, la carrera se estrena con categoría 1.2 y , por tanto, no puede invitar a equipos WorldTeam. La intención es que en próximas ediciones pueda subir de categoría y aumentar así el nivel de su participación

La presidenta de la diputación, Marta Barrachina, confirmó que la intención de la diputación pasa por consolidar una cita que se celebrará aquellas temporadas en las que La Vuelta ciclista a España no llegue a Castellón. En ese sentido cabe recodar que las bases de la competición no permiten actualmente repetir destinos dos años de forma consecutiva. Y que la pasada temporada esta ya discurrió por las carreteras de nuestras provincia. "Es una de las novedades más importantes a nivel deportivo que tenemos. Es una prueba ciclista pensada para que llegue cuando no viene La Vuelta. Ese año que no viene, se pone en marcha esta Ruta de La Cerámica y recorrerá todos los municipios con cerámica", afirmó.

Barrachina aseguró que la intención es que la prueba cuente con una participación destacada: "Será una prueba importante porque se está ya trabajando para lleguen equipos de nivel. Queremos que vuelva a ser la provincia del ciclismo"