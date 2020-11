El Castellón no encuentra el camino

En otro mal partido el conjunto albinegro cayó derrotado fruto de dos penas máximas señaladas a instancias del VAR durante la primera mitad. Una fase del encuentro en la que el conjunto de LaPlana ni tan siquiera inquietó las inmediaciones de la portería rival.

Acuciados por la situación los castellonenses trataron de reaccionar en la segunda mitad, pero su incapacidad de cara al marco rival les privó de poner en reales aprietos al conjunto madrileño. De esta forma firmaron una nueva derrota. La octava en los últimos nueve partidos de un equipo que tan solo ha sumado cuatro de los últimos 30 puntos en juego y que se encuentra en plena caída libre.

Cano, cuestionado

El técnico albinegro, Óscar Cano, fue tajante a la hora de asegurar que no se aferrará a su cargo si el club considera que lo mejor para el equipo pasa por un cambio en el banquillo: "Duermo con la conciencia tranquila porque lo intento todo. Si las cosas no salen y la directiva ve, no que yo pueda ser el problema pero sí que hay otra solución, lo único que tienen que hacer es levantar el teléfono y en diez minutos resolveríamos la situación»