Calleja no se fía del Madrid.

El técnico del Villarreal, Javier Calleja , analizó el duelo del próximo domingo ante el Real Madrid. El técnico amarillo, que buscará la primera victoria de la temporada, no se fía del irregular momento del conjunto blanco.

El técnico madrileño aseguró que una victoria ante el conjunto blanco clave desde el punto de vista anímico: "Conseguir una victoria sería muy importante a nivel mental. Nos quitaríamos un peso de encima. Independientemente del resultado que saquemos sabemos que esto acaba de empezar". Además se refirió también a las bajas del Real Madrid: "El Madrid está teniendo lesiones y bajas importantes. Pero después ves los que van a jugar y te das cuenta del potencial que tienen. Seguro que estarán al primer nivel. Son jugadores acostumbrados a ganarlo todo. Me preocupa más lo que hagamos nosotros. Nuestra identidad nos tiene que hacer ganar partidos. Espero que siga la racha y que cada vez los resultados sean más positivos. Es un partido de una gran dificultad, pero soy positivo. El equipo trabajo muy bien y eso hace que sea optimista".

Calleja no dudó de que el Madrid tratará de llevar el peso seguro: "El Madrid no espera a nadie. Siempre intenta ir a por los partidos desde el principio. No especula. Intentarán dominar desde el pitido inicial, aunque una de sus mayores virtudes sea correr al espacio. Deberemos estar muy atentos a los jugadores que se queden descolgados".