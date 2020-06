Bruno se suma al pulso por Europa

Para Bruno han sido 1.124 días lejos de las canchas. Tiempo suficiente para que el gran capitán del submarino haya visto pasar de largo tres temporadas desde la desesperación impuesta por la grada. “He llegado a tener pesadillas, lo he pasado muy mal, pero nunca he tirado la toalla”, comentaba tiempo atrás. Tras varias operaciones, infinidad de recaídas y no pocas lágrimas en la soledad del gimnasio, Bruno vuelve a viajar con el Villarreal y a sentirse futbolista.Unas molestias frenaron su reparación en estas últimas semanas, y ahora el siguiente y decisivo paso del centrocampista castellonense deberá ser ya sobre el césped.

Y el partido que su equipo disputa esta noche en Granada cobra una importancia máxima. Conseguido el primer objetivo en estas jornadas de acercarse a los puestos europeos, el conjunto amarillo se mide a un Granada que ha dejado de ser sorpresa para convertirse en aspirante europeo y rival directo de los llamados a pelear por la zona alta .

Cambios en el once

Calleja ha anunciado varios cambios después de la preocupante sensación de cansancio que varios futbolistas ofrecieron el pasado martes ante el Mallorca. Morlanes , Moi Gómez, Ontiveros y el recuperado Iborra serán los encargados de dar aire fresco a la medular amarilla , toda vez que el principal quebradero de cabeza para el técnico madrileño será sustituir al sancionado Pau Torres en el centro de la zaga. Con el argentino Funes Mori lesionado , tomará la alternativa el central Sofian Chakla, quien limita su experiencia en el primer equipo a 45 minutos en copa y que hoy debutará en Primera.