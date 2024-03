Un arranque de temporada heroico para García Dols

Arrancó esta pasado fin de semana el gran espectáculo del campeonato del mundo de motos y lo hizo con una colosal actuación de Sergio García Dols. El burrianense firmó un actuación para enmarcar en Catar y conquistó su primer podio en la categoría de Moto2 en la que disfruta de segunda temporada.

El de Burriana, que no había tenido una buena clasificación y partía desde el puesto 18º, finalizó el Gran Premio de Catar en tercera posición y logra su primer podio en la cilindrada intermedia. Muy buen comienzo de temporada del piloto de MT que a sus 20 años confirma su gran momento de forma para una temporada más que ilusionante. El triunfo fue para el español Alonso López por delante del belga Barry Baltus (Kalex)

El corredor provincial se mostraba muy satisfecho por la carrera realizada: "ha sido un carrerón y no me esperaba ir tan adelante. He salido muy bien , pero ahí a quedar tercero y luchar por la victoria... He luchado por ganar pero al final el neumático estaba destrozado por la remontada. Desde el equipo me dijeron que guardar un poco pero creo que no era el día para guardar saliendo desde tan atrás"

Dols agradecía el trabajo realizado en las horas previas a la prueba a todo su equipo tras firmar una mala clasificación: "Estoy super contento, se ha hecho un gran trabajo y hay que agradecérselo al equipo porque tras el desastre de la clasificación tuvimos una reunión intensa y todo ha ido bien", dijo

La próxima prueba será el GP Tissot de Portugal el próximo 24 de marzo