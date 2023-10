Amics viaja a Menorca a por la segunda victoria de la temporada

El equipo entrenado por Juan Orenga viaja este mismo viernes a Menorca donde este próximo sábado se mide al Hestia desde las 19:30 en Mahón. Allí tratarán de enlazar su segunda victoria tras la que lograron de forma sufrida ante el Cáceres en la última jornada liguera.

Los castellonenses lo hacen con la plantilla al completo, aunque pendientes del estado de Milos Jankovic, con problemas lumbares durante esta semana. Por su parte el cuadro balear, que no ha ganado todavía en este inicio de campeonato, llega al partido con al ausencia del norteamericano Eric Demers, lesionado el pasado fin de semana en Valladolid

"Ellos tienen la urgencia de la victoria y jugarán con cuatro o cinco mil aficionados apoyándoles. Tienen juventud e intensidad, si tiene un buen día tendremos problemas. Debemos mantener la intensidad y correr cuando podamos", afirma Orenga

De la misma forma el técnico castellonense se refirió al norteamericano Hannah, máximo anotador del torneo tras dos jornadas: "Hemos intentado armar al equipo con todas la posibilidades defensivas. Hannah en un buen día te puede meter 37 puntos, pero no es sólo él. Tienen buenos jugadores como Arteaga, pero todos pueden aportar y deberemos estar atentos. Espero un partido duro, habrá que ir fuerte al rebote y estar atentos a los jugadores que nos marca el scouting"

Elogios a Jankovic

Milos Jankovic | P Candido

Uno de los jugadores más destacados en este inicio de temporada está siendo el serbio, Milos Jankovic. Pese a tratarse de un recién llegado a la liga y sin experiencia previa, su adaptación no ha podido ser mejor. El jugador promedia 15 puntos y ocho rebotes en las primeras jornadas: "Ya te entiende si le hablas español, es un tipo extraordinario como persona. Ya sabíamos a quien fichábamos, conoce muy bien su oficio, juega bien en le poste bajo y es un buen reboteador. Ha ganado dos años la liga de Suiza. Me recuerda a John Pinone, que no saltaba pero te cogía todos los rebotes"