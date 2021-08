CCOO achaca el descontrol del incendio de Azuébar a una mala coordinación

El incendio de Azuébar, ya extinguido, sigue levantando chispas hoy entre los efectivos de extinción.

El sindicato CCOO denuncia que, mientras el incendio de Suera tuvo 8 medios aéreos, el de Azuébar tan solo contó con un helicóptero, lo que el delegado sindical, Miguel Zamora, califican una temeridad.

CCOO no entiende los diferentes criterios de coordinación que se siguieron en ambos incendios, el pasado 14 de agosto, pero además ha denunciado que los EPIs de los bomberos no habían seguido el protocolo de descontaminación después de haber sido usados anteriormente y que los efectivos no llevaban ni agua suficiente ni comida para trabajar en condiciones.

Por todo esto el sindicato pide una reunión para analizar las circunstancias del incendio, que ha arrasado 420 hectáreas de monte, y no descarta denunciar ante la autoridad laboral las posibles irregularidades cometidas.