Carlos Fabra dice que nunca le advirtieron de ninguna ilegalidad en la Corrida de la Beneficencia

Así se ha pronunciado Fabra ante los medios de comunicación tras finalizar su declaración como imputado en el juzgado de instrucción número cuatro de Castellón en unas diligencias en las que el juzgado investiga una presunta prevaricación en la gestión de la Corrida de la Beneficencia, como consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía contra Fabra y el que fuera vicepresidente de la corporación, Francisco Martínez, igualmente citado para este lunes.

Carlos Fabra, que ha recordado que la corrida de la Beneficencia no es un "invento" suyo, sino que se venía haciendo desde la época del PSOE, UCD y "si no recuerdo mal en la etapa predemocrática", ha apuntado que "nadie nunca en ninguna de las actuaciones" le advirtió "de ninguna ilegalidad en el funcionamiento" de este evento. "Ni por parte de la Secretaría General, ni de la Intervención ni de la Tesorería, ni tampoco me consta que a ningún ayuntamiento de la provincia sus técnicos municipales les hayan hecho alguna vez alguna advertencia de ilegalidad", ha apostillado.



El exdirigente del PP, que ha estado declarando en el juzgado durante casi tres horas, ha manifestado que, a preguntas del fiscal --que es el que más tiempo se ha extendido en el interrogatorio-- que no recordaba que en los años en que fue presidente de la Diputación se hubiera hecho nunca ninguna compensación de deuda por la Corrida.

Asimismo, ha afirmado que la decisión de compensación de la deuda con el Ayuntamiento de Vila-real la adoptó el equipo de Gobierno de la corporación provincial con el actual presidente, Javier Moliner, y ha instado a preguntarle "a él" por esta cuestión.



Posteriormente, Carlos Fabra ha matizado, en declaraciones a Europa Press, que cuando se acordó el procedimiento de compensación de la deuda con Vila-real y otros municipios de la provincia debía de ser "legal", pues se basa "en la profesionalidad y el nivel de los técnicos de la Diputación que mal hubieran hecho, si no fuese legal, presentándoselo al actual equipo de gobierno".



"POLÍTICAMENTE RESPONSABLE"



Fabra ha asegurado que se siente "políticamente responsable" de las corridas de la Beneficencia "porque han permitido que muchas asociaciones de discapacitados durante muchos años pudieran percibir beneficios que, de otra forma, no hubiera sido posible para llevar adelante programa sociales importantes".



Respecto al resto de su declaración en el juzgado, el expresidente de la Diputación ha manifestado que "ha sido una repetición de lo que les acabo de decir, una y otra vez machaconamente". Así mismo, ha señalado: "curiosamente la jueza me ha preguntado si me gustaban las corridas de toros y no sé a qué venía la pregunta, pero le he dicho que, por supuesto, que sí me gustan, y mucho".



Preguntado por su opinión sobre que el fiscal sostenga que el sistema de recaudación no estaba basado en documentación, Fabra ha apuntado: "eso lo dice el fiscal, pero insisto en que los servicios jurídicos de Intervención, la Secretaría General y la Tesorería de la Diputación no han hecho ninguna advertencia de ilegalidad, por lo tanto, cuando no hay advertencia de ilegalidad, presumimos que estamos actuando dentro de la ley".



Así mismo, cuestionado sobre si había facturas, Carlos Fabra ha respondido que él no está en "la temática" y que a los ayuntamientos "toda la vida se les mandaban entradas para que ayudaran a su distribución y el ayuntamiento que ha querido las ha devuelto". "El que ha querido devolverlas todas, las ha devuelto todas; el que ha querido devolver la mitad, ha devuelto la mitad; y el que no ha querido devolver ninguna, no la ha devuelto, y punto y final", ha aseverado.



"No había ninguna imposición a ningún ayuntamiento para adquirir ninguna entrada, ni había nunca represalias", ha destacado el exdirigente del PP, quien ha añadido que en su mandado, durante 16 años, puede "presumir muy alto y muy fuerte de que jamás ha habido ninguna discriminación de ayuntamiento por color político y, por lo tanto, menos por la Corrida de la Beneficencia".



"NO LO SÉ, YO NO ESTABA"



Cuando se le ha preguntado de nuevo si en el caso de Vila-real se hizo algo mal, ha indicado: "no lo sé, yo no estaba y, como no estaba, pregúntenselo a la Intervención de la Diputación de Castellón, que es la que llevó el procedimiento administrativo de compensación de deudas, pues en mi época no se llevó, y pregúntenselo al actual presidente de la Diputación, Javier Moliner.



Respecto a que Javier Moliner acabara con el sistema de recaudación de la Corrida de la Beneficencia, ha señalado que él había leído la carta que Moliner mandaba a los ayuntamientos, "ofreciendo una cuenta corriente", y la recuerda "si no igual, muy parecida a la que mandaba yo, otra cosa es lo que los servicios de la Diputación hicieran para facilitar la agilización de los trámites para la Corrida".



"Yo no tengo por qué valorar lo que Javier Moliner hace al frente de la Diputación, puedo estar de acuerdo con él en algunas cosas y puedo no estar de acuerdo con él en otras, pero de ese tema prefiero no hablar", ha añadido. En este punto, interpelado sobre si cree que Moliner debería estar también imputado, Fabra ha dicho: "yo no estoy responsabilizando a nadie, yo digo simplemente que cuando se toma el acuerdo de compensación de septiembre de 2011 yo hacía tres meses que no era presidente de la Diputación".



Interrogado por si entiende, entonces, que no se haya citado a declarar a Moliner, Fabra ha respondido que él no entiende ni deja de entender. "Eso lo entenderá la juez que es la que dictamina el tema o, en su momento, el juzgado. Yo no entiendo nada más que lo que yo digo, y lo que digo es lo que he dicho. Hagamos las cosas en sus justos términos", ha instado.



Finalmente, Fabra también ha manifestado a Europa Press que la participación del exvicepresidente Francisco Martínez en la Escuela Taurina ha sido "accidental".



MARTÍNEZ, "MUY TRANQUILO"



Por su parte, Francisco Martínez ha señalado al finalizar su declaración que estaba "muy tranquilo" y que cree que "se han aclarado muchas cosas en el sentido de que cuando yo he trasladado una documentación ha sido por delegación de firma, siempre avalado por los informes correspondientes de los técnicos de la Diputación, y los precios estaban aprobados por el pleno de la Diputación, y eran los mismos a los que cualquier persona podía adquirir una entrada en la taquilla".



Según Martínez, "es un tema administrativo que, en definitiva, siempre ha estado avalado por los técnicos de la Diputación". Respecto al resto de cuestiones, ha dicho que ha declarado que él era responsable de Infraestructuras y que no se encargaba de esas cuestiones. "Yo he firmado por delegación de firma o como presidente en funciones", ha insistido.



Además, ha aclarado que la compensación de deuda "siempre se hace a través de los técnicos de la Tesorería de la Diputación, y son técnicos cualificados y de máximo nivel que estoy seguro que hacen las cosas bien".

Compromís sostiene que, en este caso, se destinó al pago de entradas de la Beneficencia dinero consignado a obras y servicios de pequeños municipios de los Planes de Obras y Servicios de la institución provincial.