Bonig dice que el ancho mixto para el tramo Tarragona-Castellón no tiene porque perjudicar la llegada del AVE

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha indicado este miércoles que el hecho de que el tramo Tarragona-Castellón del Corredor Mediterráneo mantenga el ancho ibérico y el internacional no tiene porque perjudicar la llegada del AVE a la capital de La Plana.

En cuanto al inicio de las obras del Corredor Mediterráneo, Bonig ha indicado que desde el Consell han propuesto "que en 2015 esté el puerto de Castellón, Valencia y Tarragona y en 2016, Alicante y Murcia".

Preguntada por el anuncio de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de trasladar a los técnicos de su departamento la petición la Generalitat y del empresariado catalán de que el tramo Tarragona-Castellón del Corredor Mediterráneo mantenga el ancho ibérico y el internacional, la consellera ha señalado que desde el Gobierno valenciano proponían "sólo el ancho internacional para que el AVE pasase".

En cualquier caso, ha aclarado que "esto no significa que el AVE no vaya a pasar". Así, cree que "no va a perjudicar" porque "técnicamente es posible", Además, ha asegurado que la ministra "es consciente de la importancia que tiene la llegada del AVE a Castellón". "Castellón tendrá AVE", ha reiterado.

Isabel Bonig ha resaltado que "el AVE a Castellón es importante" porque permitirá que "podamos ir en AVE de Valencia a Barcelona". "Para eso sirven las infraestructuras, para vertebrar", ha concluido la titular de Infraestructuras.