90 altos cargos de la Generalitat Valenciana explicarán las medidas de ajuste en 350 municipios

Ha asegurado el presidente del Consell que se busca "ante todo claridad, respuestas a los ciudadanos y tener la seguridad de que tenemos un buen gobierno que se preocupa por intentar resolver los problemas que tienen los ciudadanos", además ha reconocido que muchas medidas "son difíciles de tomar, pero debemos garantizar el futuro de todas las personas".



En este sentido, ha dicho que "si no hacemos hoy lo que nos corresponde, no podremos tener un mañana donde quepan todas las ilusiones, los esfuerzos y, sobre todo, todas las posibilidades de la Comunitat Valenciana".



"Tenemos que seguir trabajando en beneficio de las personas, de los ciudadanos, y que sean conscientes de que esta administración, la de todos, es abierta, transparente, responsable y austera, y que el dinero que tenemos es empleado para generar bienestar y comodidad a todos los ciudadanos", ha añadido el jefe del Ejecutivo valenciano.



En esta línea, ha apuntado que habrá que tomar "decisiones difíciles", pero -ha aclarado- "los políticos estamos para decir la verdad, para ser responsables, para asumir el momento que nos ha tocado vivir y, sobre todo, para hacer buena gestión de los recursos que son de todos".



Fabra, que ha calificado de "magníficas" las nuevas dependencias municipales de Almassora, ha indicado que se trata de un edificio "donde no sólo se tiene que prestar la atención necesaria a todos los vecinos, sino que tiene que ser también un contenedor de ideas donde se pueda planificar qué tiene que hacerse en Almassora para que pueda ser un municipio mejor".



Al respecto ha afirmado que "es un edificio de todos y para el futuro", realizado en el marco del Plan Confianza, que -ha explicado- "pretendía desarrollar todas aquellas cuestiones que necesitaban los municipios para poder ser mejores y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, y fueron 1.020 millones de euros al servicio de los vecinos de la Comunitat Valenciana".



Fabra, por otra parte, se ha referido a los actuales "tiempos complicados", y ha explicado que "todos debemos ser conscientes de la situación que vivimos", y ha añadido que el nuevo ayuntamiento de Almassora se enmarca "dentro de esa nueva realidad que le estamos exigiendo a la administración, que sea mucho más ágil, mucho más próxima, que se reduzca en cuanto a su coste y que permita tener un acceso más directo a los ciudadanos".



El presidente del Consell ha anunciado que desde la Generalitat, "atendiendo a los municipios más pequeños, a los que más difícil tienen llegar a los vecinos, se ha abierto una partida para que, con tres millones de euros, puedan afrontar sus gastos corrientes".



En esa línea, se ha referido a la creación de un nuevo servicios telemático "que permita ahorrar costes de gestión en cuanto a tramitación de mucha documentación que tiene que ir a las Consellerias para conseguir que esa máxima de hacer más con menos sea una realidad".



El nuevo Ayuntamiento de Almassora ha contado con una inversión de 4.245.000 euros, financiados gras al Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productivas, dentro del Plan Confianza de la Generalitat.

Esta infraestructura dispone de una superficie de casi 4.500 metros cuadrados que se han ejcutado en el mismo solar en el que se ubicaba el antiguo Ayuntamiento.