El alcalde de Onda emite un bando con recomendaciones ante las lluvias

De esta forma, tras advertirse de que el término municipal se encuentra en emergencia situación 1 por inundaciones, se aconseja a los automovilistas que usen el vehículo sólo si es absolutamente imprescindible; que circulen preferentemente por carreteras principales; que no intenten nunca cruzar un vado, un lugar inundado o un puente que ofrezca dudas sobre su resistencia; y que retiren los vehículos de las zonas que puedan inundarse.

Por otro lado, el bando municipal realiza otras recomendaciones generales como alejarse de las riberas de los ríos y barrancos y no permanecer en los puentes; no propagar rumores o noticias exageradas de daños; y usar de manera razonable el teléfono para no colapsar los servicios de emergencia.

También se informa de que, en caso de emergencia, los ciudadanos pueden llamar a los teléfonso 112 ó 092.