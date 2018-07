Alberto Fabra se convertirá mañana martes 26 de julio en el quinto presidente de la Comunitat, el cuarto 'popular'

El pleno en el que Alberto Fabra será investido nuevo presidente de la Generalitat valenciana, en sustitución de Francisco Camps, se iniciará a las 11.00 horas. La sesión comenzará con la propuesta que le formule la Presidencia de las Corts, según consta en el Reglamento del parlamento valenciano.



A continuación, el candidato propuesto, Alberto Fabra, expondrá, sin límite de tiempo, su programa político de gobierno del Consell. Seguidamente, la Presidencia de las Corts suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas. Reanudada la sesión, intervendrán, por este orden, el PSPV, Compromís, EUPV y, en último lugar, el PP, durante 30 minutos cada uno.



Fabra podrá contestar conjunta o separadamente a los representantes de los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 30 minutos. Todos los partidos tendrán derecho a un turno de réplica durante diez minutos cada uno. Finalizado el debate, se suspenderá la sesión hasta la hora de la votación.



Reanudada la sesión, se procederá a la votación del candidato. Los últimos en votar serán los miembros del Consell y los de la Mesa de las Corts. En la primera votación, será necesario el respaldo al candidato de la mayoría absoluta, pero, si no la obtiene, se realizará una segunda en la que, para su investidura, será suficiente el voto favorable de la mayoría simple de los diputados.



Tras su investidura y después de su nombramiento por el Rey, Alberto Fabra jurará o prometerá su cargo en valenciano, en un acto que está convocado para el próximo jueves, día 28, en las Corts. A continuación efectuará una 'proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate.



Y como recordatorio, el miércoles 27, se aprobará la renuncia de Alberto Fabra como alcalde de Castellón en un pleno extraordinario. De la misma manera, Alfonso Bataller tomará posesión de su cargo el próximo sábado 30 de junio.



El futuro alcalde de Castellón ha expresado en una nota de prensa su más sincero agradecimiento por la confianza que ha depositado en él Alberto Fabra. El aún vicealcalde de Castellón ha informado de que va a trabajar al máximo desde el primer minuto, con el fomento del empleo y la recuperación económica como principales prioridades.