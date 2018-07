Los acusados por el incendio de L'Alcalatén aceptan un año y medio de prisión

Las penas se han visto reducidas de lo que inicialmente solicitaba la Fiscalía que ascendía a dos años y seis meses para los acusados.



Según el escrito de la Fiscalía, el fuego se originó el 28 de agosto de 2007 cuando cuatro de los acusados, trabajadores de la empresa Montelpa, contratada por Iberdrola, estaban realizando la reforma de la línea aérea de media tensión Adzaneta-Alcora.



Los cuatro acudieron al término de Les Useres sobre las 12.30 horas con una temperatura que alcanzaba los 31 grados y con una "probabilidad de ignición del 90 %".



Realizaron los trabajos, según el escrito de la Fiscalía, "omitiendo cualquier cautela y asumiendo el riesgo evidente de tal omisión" utilizaron una radial "sin ningún tipo de defensa para evitar proyecciones incandescentes, sin proteger la zona próxima con lona ignífuga o mamparas opacas de material ignífugo y no mediando desbroce previo del área".



Por ello, al proceder al corte "saltaron innumerables chispas incandescentes a la vegetación existente a escasos metros de la torre de media tensión y al pie de ésta" lo que desencadenó el fuego.



Intentaron sofocar las llamas con dos extintores, que no cumplían la normativa europea y con dos garrafas de agua, siendo "totalmente insuficiente los medios utilizados".



Igualmente carecían de equipo transmisor para llamar a emergencias, y tuvieron que desplazarse para buscar cobertura de teléfono móvil y avisar al 112.



"Todo lo cual dio lugar a que se propagarán la llamas por el término municipal de Les Useres y municipios colindantes como Costur, Adzaneta, Lucena del Cid, Alcora y Figueroles, afectando a una superficie aproximada de 5.775,03 hectáreas, compuesta de matorral, cultivo y arbolado, y a 1.706,69 hectáreas de terrenos no forestales", según el escrito.



Los otros acusados son el representante legal de Montepla y el ingeniero de esta mercantil y cuatro trabajadores de Iberdrola relacionados con el proyecto.



Todos han aceptado penas de prisión de un año y medio y multas, que ascienden a 1.350 euros para los trabajadores de Montepla y 2.250 para los de Iberdrola.



La parte penal del proceso queda así cerrada, aunque el miércoles continuarán las sesiones para determinar la responsabilidad civil que estipulará las indemnizaciones a recibir por los daños causados por el fuego.



Mientras que los perjudicados personados en el proceso piden indemnizaciones de 4 millones de euros, las empresas estarían ofreciendo alrededor de un millón y medio, por lo que el será el juzgado el que determine las cuantías.