Rechazo de los representantes de varias comarcas y trabajadores del Hospital de la Ribera ante el posible cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca

En Alzira, representantes de varias comarcas valencianas y trabajadores del Hospital de la Ribera se han reunido para mostrar su rechazo ante el posible cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca, que afectaría directamente la atención sanitaria de la zona.

Paqui Momparler, presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, ha denunciado que se planea trasladar las operaciones en otros hospitales, hecho que dejaría desatendida gran parte de la población. Desde la Mancomunidad han pedido una reunión con la Consellería de Sanidad, a la cual no los ha contestado, y por eso quieren organizar movilizaciones. De momento, quieren hacer presión el próximo lunes acudiendo a la reunión en la que la Conselleria ha convocado los médicos de estas unidades. La convocatoria ha sido secundada también por los sindicatos, las mancomunidades de la Ribera Alta, la Baja, la Safor, La Costera y el Canal. Con todo, la presidenta de la Mancomunidad ha explicado que la convocatoria no ha sido unánime porque tanto Vox como el Partido Popular en esta institución no se han sumado. El presidente de la Mancomuntiat de la Ribera Baixa, Rafa Gisbert entiende que el traslado en otros hospitales de las operaciones de corazones, es volver atrás.

Por otro lado, la junta de personal y comité de empresa del Hospital de la Ribera han organizado una concentración el próximo viernes 27 a las 11.30 h. a las puertas del hospital.