Favara se concentra el domingo contra el paso de la CV-510 por la localidad

El Ayuntamiento de Favara ha programado una manifestación este domingo, como cada 4 de mes, contra el paso de la CV-510 por el casco urbano.

Una protesta bajo el lema “Volem un carrer, no una carretera, no volem més victimes”. Un tema que depende de la Diputación de Valencia y para el que no hay proyecto que saque la vía de dentro de la localidad.

Oro Azorín, alcaldesa de Favara, ha señalado que en breve el Ayuntamiento aprobará la cesión de la N-332 por parte del Ministerio, para convertir esta vía en una calle. Por ello, incide en que la Diputación ha de poner de su parte, para que la comarcal, que hace unas semanas volvió a sufrir un incidente, no acabe desembocando en una calle.

La Diputació de València hace unos meses que inició un estudio para redactar un proyecto que alivie el tráfico en la CV-510 a su paso por Favara mediante una ronda, algo de lo que todavía el Ayuntamiento no ha recibido información.

Por ello, sus reivindicaciones sigue en pie, y el domingo saldrá una marcha desde el Ayuntamiento a las 20:00, exigiendo una solución al ente provincial.