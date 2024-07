La Diputació reparará, después de dos años, el barranc de Corbella

En LLaurí, el Ayuntamiento ha conseguido el compromiso de la Diputació de València para que financie la actuación necesaria para reparar los daños que el temporal de lluvias de 2022 ocasionó en el Barranc de Corbella.

Una zona en la que las precipitaciones provocaron el desprendimiento del camino a la Cova de la Galera, desde donde se accede a ocho hectáreas de cultivos en producción y viviendas, algunas de ellas, habitadas y otras habituales, y a las que desde entonces no se puede llegar en vehículo.

Uno de los vecinos afectados ha alertado del peligro que supone no poder transitar por este camino en caso de incendio.

La alcaldesa de Llaurí, Ana González, prevé que en septiembre se inicien las obras.

González ha destacado que el consistorio no ha podido poner solución antes a este problema al no contar con medios personales ni materiales para costear el proyecto, valorado en cerca de 200.000 euros. Y es que el Ayuntamiento está inmerso en un plan de ajuste de estabilización presupuestaria, que no permite la creación de más gasto que el contemplado en el presupuesto municipal, por ello no ha podido resolver antes este problema.