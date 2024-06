Cullera anuncia movilizaciones para reclamar médicos en el consultorio de El Raval

Y pese a que desde el Departamento de Salud de la Ribera inciden en que no se recortan servicios en el Plan de refuerzo del personal de Atención Primaria para este verano en las áreas turísticas, para el Ayuntamiento de Cullera lo son y exige a la Generalitat que los paralice.

Desde el Ayuntamiento lamentan haber recibido la información sobre la asistencia con la que va a contar la localidad tarde, pese a haberla solicitado hace días.

Para el gobierno local cullerense, no contar con médico en el centro de salud de El Raval o eliminar dos días en la atención médica en El Faro, es una deslealtad institucional sin precedentes y una falta de respeto que atenta contra la salud de la gente más vulnerable de unos barrios que tienen una población mayoritariamente de avanzada edad. Jordi Mayor, alcalde de Cullera, lamenta que en los hospitales privados no faltan los facultativos y no se cierran consultas, sin embargo en la sanidad pública sí se disminuye la atención en la época estival. Por ello, ha anunciado que se movilizarán para reclamar que el consultorio de El Raval cuente con un médico de familia.