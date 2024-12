El sindicato CSIF y Compromís en contra del cierre de la unidad de cirugía cardiaca en la Ribera

El sindicato CSIF ha manifestado su oposición a la posible eliminación del servicio de Cirugía Cardiaca en el Hospital Universitario de la Ribera, un recurso disponible desde 2007 que ha atendido a más de un millón de habitantes del departamento de Salud de la Ribera y áreas colindantes.

Según la central, la supresión de este servicio obligaría a los pacientes a desplazarse a hospitales en Elche o Valencia, generando importantes perjuicios económicos y logísticos. Victor Borreda, delegado de CSIF del centro de Salud de La Ribera, cuestiona la decisión, especialmente tras la reciente inversión en equipamiento de última generación.

CSIF solicita que, en lugar de eliminar el servicio, se refuerce para garantizar la atención a los pacientes y no descarta medidas de presión si se confirma esta decisión.

Mientras tanto, hoy se ha realizado una rueda de prensa en la sede de Compromís de Alzira para tratar este mismo asunto, el posible cierre del servicio de cardiología del Hospital de La Ribera.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y Carles Esteve, portavoz de Compromís de Sanidad en las Cortes Valencianas han abundado en lo absurdo e inoportuno de esta posibilidad.

Según Compromís, el Conseller no ha dado respuesta a las dudas que surgen a los afectados si esto se oficializa ya que, según la Conselleria de Sanidad uno de los motivos del posible cierre de esta aérea es no cumplir con los ratios requeridos para mantenerla, cosa que han calificado de incierta ya que el Hospital de Alzira si cumple con muchos de ellos por ejemplo el de 50 cirugías por año y el número de cirujanos. Es por eso que, Domínguez, ha calificado la propuesta de no tener ningún sentido.