Compromís y La Unió exigen al Gobierno que aclare qué se puede quemar en el campo

Compromís presentará en Congreso y Senado distintas iniciativas para evitar que la quema de rastrojos y restos de poda, que se produce en las actividades agrícolas, pueda ser sancionada en aplicación del artículo 27.3 de la recientemente aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Para los portavoces de Compromís en estas cámaras, Joan Baldoví y Carles Mulet “no podemos por una interpretación errónea de la Ley aplicar indebidamente la misma y compulsar indebidamente a nuestros agricultores, provocándoles malestar y enfado; iniciando expedientes sancionadores por una mala aplicación de la Ley”.

En el programa Más de uno La Ribera, el senador Carles Mulet, ha recordado que “la quema de rastrojos y restos de poda es una práctica ancestral realizada in situ, que evita la acumulación de material combustible que podría desencadenar incendios y no es fácil evolucionar hacia un triturado de la misma a corto plazo en estas actividades”, pero advierte que “la normativa no puede equiparar la quema de materiales naturales como la leña con otra clase de residuos” y reclama una clarificación inequívoca de este apartado de la Ley.

Mulet ha recomendado a los agricultores que se informen bien en sus ayuntamientos antes de realizar ninguna quema para evitar sorpresas. Compromís reclama que, en aquellos municipios donde existan planes locales de quema, se sigan autorizando estos subproductos naturales procedentes del sector primario y que éstos se excluyan de la aplicación de la nueva Ley .