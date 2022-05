El Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera espera mejoras para el personal laboral con el cambio de cartera en Sanidad

En clave sanitaria, el Comité de Empresa del Departamento de Salud de la Ribera espera que con el nombramiento del nuevo Conseller de Sanidad, Miguel Minguez, haya un cambio de talante en la Conselleria, y por fin se culmine el proceso de integración del personal laboral, que la anterior Consellera Ana Barceló, dicen, no supo o no quiso completar.

El Comité de Empresa considera que la Consellera saliente ha sido nefasta para los intereses del personal subrogado de la Ribera, incumpliendo sistemáticamente los compromisos acordados y no llegando a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo para todo el personal laboral del departamento.

Ahora, el Comité de Empresa de la Ribera ha querido mostrar su predisposición al diálogo y a la negociación con el nuevo Conseller el Dr. Miguel Mínguez, para llegar a los acuerdos que sean necesarios para culminar el proceso de reversión del departamento de salud de la Ribera.