El PP de Alzira tilda de 'decepcionante' las fiestas de San Bernat

El Partido Popular de Alzira ha lamentado que pese a que este año se ha incrementado un 40% la partida para las fiestas de San Bernat has los 400 mil euros, sobre todo por la contratación de dos artistas importantes en el panorama nacional, los resultados no han estado a la altura y no se han cumplido las expectativas de la ciudadanía.

Para el PP es decepcionante ver que, con más dinero, las fiestas han sido las mismas de siempre, sin innovación ni mejoras significativas. Además, consideran que el cambio en las fechas no ha surtido el efecto esperado, o que para acercar las fiestas a la ciudadanía deberían ofrecer los conciertos estrellas de manera gratuita.

Además, lamentan que el aumento en la partida de fiestas, justificado por el gobierno local en el impacto positivo en la economía local, no ha sido real.