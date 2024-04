Almussafes amplia el número de cámaras de vigilancia en la localidad

Almussafes dispone de cinco nuevas cámaras Smart City para mejorar la seguridad de vehículos y peatones en puntos estratégicos del casco urbano.

La actuación ha sido financiada con 20 mil euros de la Diputació de València.

El ejecutivo local suma nuevos dispositivos inteligentes de última tecnología con conexión a Internet y ajustados al Reglamento General de Protección de Datos, para posibilitar el tratamiento de información Big Data y la identificación y detección inteligente de peatones y de los diferentes tipos de vehículos que transitan por la población.

Como ha explicado el concejal de seguridad, Jaime Wic, las cámaras de seguridad se han instalado en 5 localizaciones. Concretamente, en el cruce entre las calles Àusiàs March y Gibraltar, en el c/ Llauradors (delante de la Biblioteca), en el cruce entre la calle Mayor y Passeig del Parque, entre la ronda y el c/ Pontet y en el c/ Sant Josep a la altura del parque del Sagrario.

Los datos se analizarán a través de la Plataforma Conecta de la Diputación de València. Estas 5 cámaras se suman las 4 ya existentes con esta tecnología ubicadas en las 4 entradas de acceso al casco urbano y en las áreas industriales.