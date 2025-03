¿Para qué sirve nuestra memoria?¿Sólo para recordar?

Habitualmente, las personas pensamos que la memoria es únicamente un sistema que tenemos los seres humanos para recordar cosas, pero, al parecer, es mucho más que eso y hoy tenemos aquí a nuestro psicólogo de guardia para hablarnos un poco más de qué es y para qué sirve nuestra memoria. Edgar Bresó, buenas tardes. Cuéntanos, ¿Para qué sirve nuestra memoria? Además de para recordar cosas.

Se han realizado muchos estudios sobre la memoria y la ciencia nos ha demostrado que la memoria, además de ayudarnos a recordar cosas, también nos sirve para, por ejemplo, construir nuestra personalidad; así, nuestra memoria autobiográfica forma la base de quién somos, y de nuestra auto-imagen. Por otro lado, nos sirve también para autorregularnos. Los recuerdos vinculados a emociones influyen en cómo actuamos y nos sirven para, por ejemplo, evitar situaciones peligrosas (como es el caso del miedo). E incluso es algo fundamental para la supervivencia. Hay que recordar que memorizar patrones (como dónde encontrar comida o reconocer amenazas) ha sido crucial en la evolución de la especie humana.

Pero hoy, me gustaría compartir con la audiencia algunos resultados de investigación que a mí me han parecido curiosos.

¿Curiosos? Pues vamos a ello, cuéntame esas curiosidades que la ciencia ha descubierto sobre la memoria.

El primer efecto del que vamos a hablar se conoce como el efecto Mandela

Este fenómeno lleva el nombre de Nelson Mandela porque hace algunos años se demostró que muchas personas recordaban que Mandela había muerto en prisión en la década de los 80 (cuando en realidad falleció en 2013). Esto lo llamamos Falsos recuerdos colectivos y otros ejemplos famosos son, por ejemplo, pensar que el personaje del Monopolio es un señor con monóculo (cuando nunca lo tuvo) o la célebre frase que todo el mundo recuerda de: "Luke, yo soy tu padre" (cuando Darth Vader nunca dijo eso).

¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestro cerebro "rellena huecos" con información incorrecta para dar coherencia a nuestro recuerdo. También por la Influencia social: rumores o malas interpretaciones que se propagan y distorsionan nuestra memoria. O finalmente por los Sesgos cognitivos: Como por ejemplo recordar solo aquello que coincide con nuestras creencias pero que, en realidad, es falso.

¿Qué te parece? ¿Quieres alguna curiosidad más?

En este espacio aprovechamos para hablar de investigadores que han descubierto hitos trascendentales en psicología y hoy quiero hablarte de Elizabeth Loftus que es una investigadora famosa por sus trabajos sobre la memoria y me gustaría resaltar algunos (solo algunos de sus hallazgos).

1. La naturaleza reconstructiva de la memoria

Loftus demostró que la memoria no es una grabación exacta de los eventos, sino que se reconstruye cada vez que se recuerda. Esto significa que los recuerdos pueden ser modificados o también distorsionados con el tiempo y con nuestra experiencia.

2. El efecto de la información engañosa

Loftus descubrió que las personas pueden incorporar información falsa en sus recuerdos si les proporcionamos esta falsa información después del evento. Por ejemplo, en un famoso experimento, tras mostrar un accidente de tráfico, las preguntas manipuladas con palabras como "chocar" o "colisionar" llevaron a los participantes a recordar que el accidente fue más grave de lo que realmente fue.

3. La creación de falsos recuerdos

Loftus también demostró que es posible implantar recuerdos completamente falsos en personas, como haber estado perdido en un centro comercial durante la infancia. Este fenómeno se ha estudiado en el contexto de los juicios, donde los recuerdos inducidos pueden tener graves implicaciones.

El impacto de la investigación de Loftus ha sido esencial para entender que la memoria es más moldeable de lo que creemos, cuestionando la idea de que los recuerdos siempre reflejan la realidad con precisión.

¿Y qué hay de las diferencias de género? ¿Recuerdan igual los hombres y las mujeres?

La investigación sobre las diferencias de memoria entre hombres y mujeres no han sido concluyentes. No hay una respuesta definitiva sobre quién tiene "mejor" memoria en general pero sabemos que hay diferencias dependiendo del tipo de memoria que se evalúa. Por ejemplo:

En la memoria verbal y el reconocimiento de caras: Las mujeres tienden a mostrar ventaja en tareas que implican memoria verbal, como recordar listas de palabras o historias. También suelen ser mejores para reconocer rostros y recordar detalles sobre las personas.

En cambio, los hombres a menudo muestran un rendimiento superior en tareas de memoria espacial, como recordar la ubicación de objetos o navegar en entornos complejos. (siempre hablamos en términos generales; yo por ejemplo soy un desastre en ambas cosas).

¿Y por qué ocurre esto?

Hay una explicación que tiene que ver con las hormonas. Sabemos que el estrógeno y la testosterona, pueden influir en la función de la memoria.

Pero también tiene que ver con las diferencias en la estructura y función cerebral entre hombres y mujeres. No obstante, algo curioso que se ha demostrado es que estas diferencias surgen solamente cuando tenemos más de 13 años.

Es importante tener en cuenta que estas son tendencias generales y que existen muchas variaciones individuales. La memoria es un proceso complejo influenciado por muchos factores, y las diferencias entre hombres y mujeres son solo una pequeña parte del panorama.

¿Resumen o mensaje final?

Me gustaría resaltar 3 aspectos importantes:

- El primero es tener presente que la memoria tiene una función adaptativa y no es solo un cajón dónde metemos recuerdos. Que estos recuerdos se adaptan

para mejorar nuestro bienestar, aprendizaje y, como he comentado, para construir nuestra identidad.

- En segundo lugar, que dentro de un rango, es normal que, en ocasiones nuestra memoria falle o nos engañe; en general no debemos preocuparnos si nuestra memoria falla siempre que sea “de vez en cuando” y no siempre de forma patológica.

- Y finalmente no olvidemos que, como demostró Loftus, nos pueden engañar a propósito y, por tanto, en ocasiones no es bueno que nos fiemos tanto de nuestra memoria porque puede estar alterada para hacernos creer cosas que, en realidad, no han pasado.