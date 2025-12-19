El Fons Valencià per la Solidaritat evalúa sus proyectos en Ecuador

Una delegación institucional y técnica del Fons Valencià per la Solidaritat ha realizado una pasantía de trabajo en Ecuador con los objetivos de hacer seguimiento en terreno de los proyectos de cooperación internacional municipalista que la entidad está ejecutando en el país del sur, comprobar la incidencia de las iniciativas, compartir aprendizajes, fortalecer las relaciones con las contrapartes locales, conocer necesidades de primera mano para futuros proyectos y generar sensibilidad alrededor de la solidaridad global. De esa delegación formó parte Mentxu Balaguer, alcaldesa de Corbera, vicepresidenta de la Mancomunitat de La Ribera Baixa y miembro de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià; y hoy nos ha visitado para contarnos todos los detalles sobre su viaje.