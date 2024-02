Alzira endulza las Fallas y la Semana Santa con frases de Estellés

«Com més Estellés, més dolç és»,organizada desde el Serval, es una de las primeras actividades del Año Cultural Estellés. Alzira es la ciudad que encabeza el proyecto en los pueblos, al cual se han sumado setenta municipios valencianos», y sobre la campaña en concreto ha afirmado que se trata de difundir la lengua y la poesía a través de la hostelería.

El concejal de Cultura, Israel Pérez, ha reivindicado la figura de Estellés, puesto que «es considerado el renovador principal de la poesía valenciana contemporánea, de él se ha dicho que es el mejor poeta valenciano desde Ausiàs March i Joan Roís de Corella. Su obra se ha traducido a más de veinte lenguas».

En cuanto a la campaña, el edil ha explicado que se quiere acercar a la ciudadanía la obra "estellesiana", con pequeños fragmentos escritos en sobres de azúcar, como invitación a leer y conocer al poeta de Burjassot. En los sobres hay textos como por ejemplo «No ser res si no s’és poble», «Ara arriba l’hora del poble, les guitarres han despertat», «No hi havia a València dos amants com nosaltres», «Assumiràs la veu del poble», «Ací em pariren i ací estic», «Ella tenia una rosa, una rosa de paper» o «Seràs la clau que obri tots els panys». Los textos van acompañados de imágenes de lugares emblemáticos de Alzira como son las murallas, la torre dels coloms de La Murta o el campanario de la iglesia de Santa Catalina.

Además, hay un concurso vinculado a la campaña en que se pide a quién quiera participar que comparta en Instagram imágenes en que aparezcan los sobres de azúcar con la etiqueta #ESTELLÉS2024 hasta el 9 de abril. Habrá tres premios: la publicación con «más me gusta» ganará un patinete homologado por la DGT, y la segunda y la tercera, un lote de libros.

En total se distribuirán 235.000 sobrecillos de azúcar entre bares, fallas y cofradías y, este año, además se espera hacerlo también en la Barraca de Aigües Vives.