La zona de bajas emisiones de Alicante estará bajo la lupa del Gobierno Central

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé ha anunciado que el Ejecutivo Central está recopilando datos para auditar el empleo de fondos europeos para la implantación de zonas de bajas emisiones en determinados ayuntamientos.

Lo ha dicho cuando se le ha preguntado hoy en Alicante por las condiciones que el PP en el ayuntamiento de la capital ha aceptado para que Vox apoye el presupuesto de este año, por las que “no se incluirá régimen sancionador” en la nueva ordenanza.

Bernabé se ha remitido a una directriz del ministerio de Transportes por la cual, “se auditarán las obras que no cumplen con la Agenda 20-30 en base a los discursos negacionistas”. Dice la delegada del Gobierno en la Comunitat, que “venderse en este ámbito por pactos que sólo dan una imagen de retroceso”, obliga al Gobierno de España a tener que hacer “de dique de contención a favor de la sostenibilidad”.

En estos momentos, según Bernabé, se está preparando un listado de noticias sobre ayuntamientos donde se adoptan estas medidas que, “no cumplen con lo que marcan las condiciones de la Unión Europea en materia de sostenibilidad“. La delegada ha añadido que “los que no se ajustan a esas condiciones, tendrán que devolver el dinero que han recibido”.

Toma de posesión

Pilar Bernabé ha hecho estas declaraciones ante los medios informativos tras presidir la toma de posesión oficial del nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves. El joven graduado en ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Miguel Hernández, ha prometido el cargo y ha expresado su compromiso con la provincia de Alicante. Lo hará como interlocutor del Gobierno con el resto de las instituciones y desde las competencias de la propia Subdelegación.

Juan Antonio Nieves se dirige a los invitados al acto de toma de posesión | Subdelegación del Gobierno en Alicante

En materia de seguridad seguirán implementando las plantillas y los medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil y como una “cuestión irrenunciable”, Nieves ha puesto la lucha contra la violencia machista. También, las medidas que favorecen a las personas del Gobierno de Pedro Sánchez, que le han hecho “aceptar la responsabilidad y el honor de representarle en nuestra provincia”.

Además de su preparación, según ha dicho de él la delegada, Pilar Bernabé, es necesario que Juan Antonio Nieves “sea capaz de fomentar el diálogo, el consenso y la empatía”; cualidades que representan al Gobierno Central. Eso, ha dicho Bernabé, se ha visto cuando ha habido coordinación y lealtad entre los gobiernos central y autonómico, cosa que también espera del Gobierno de Carlos Mazón.

En materia de agua, ha recordado Bernabé, el Gobierno está haciendo una inversión de 600 millones de euros en la provincia de Alicante, porque, “para el Gobierno el agua es algo muy serio y no un arma arrojadiza”. No obstante ha anunciado que el Gobierno de España "tiende la mano a la Generalitat para trabajar por el progreso y el desarrollo de la C. Valenciana”