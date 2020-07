Ximo Puig no se muestra optimista ante la posibilidad de que el Reino Unido rebaje la cuarentena a los turistas españoles

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que el Gobierno del Reino Unido pueda relajar la cuarentena impuesta a todos los viajeros que entren en el país, así como que la Comunitat Valenciana, en especial la Costa Blanca, pueda entrar en un corredor sanitario seguro. Para el próximo mes de agosto había 350.000 reservas confirmadas de turistas británicos. Su viaje ahora a la costa alicantina es una incógnita. De hecho, Puig tiene noticias de que ya están produciendo cancelaciones.

En una entrevista concedida este martes al programa Espejo Público de Antena-3, Puig ha vuelto a mostrarse muy decepcionado por esa decisión del gobierno británico que no acaba de entender, teniendo en cuenta que los niveles de contagios en la Comunidad Valenciana son prácticamente similares a los de Reino Unido.

Y todavía lo entiende menos cuando el contacto con la embajada británica durante el proceso del Brexit fue muy estrecho y positivo, de cara a dar garantías a los residentes de la provincia de Alicante. Ximo Puig no ve claro el panorama y no sabe lo que va a pasar. Sí asume que el perjuicio no es sólo para la Comunitat, sino también lo es para los propios británicos. El presidente de la Generalitat ha lamentado que esta decisión de las autoridades británicas ha hecho daño a la reputación de la Comunitat Valenciana y en particular de la Costa Blanca.

Por otra parte, Ximo Puig ha destacado el buen trabajo que están haciendo tanto los ayuntamientos como el empresariado para cumplir con los criterios preventivos en lo que se refiere al distanciamiento personal en los arenales, las medidas higiénicas en hoteles o el millar de asistentes contratados este verano para las playas. Es decir, se está trabajando con total seguridad porque, como ha afirmado, “lo más importante es la salud”.