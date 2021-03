La Universidad de Alicante convierte marzo en el mes de la mujer con un amplio programa de actividades

La Universidad de Alicante no limita la celebración del Día Internacional de la Mujer a una sola jornada. Como es habitual, la institución hace gala de su compromiso en favor de la igualdad desplegando una propuesta de actividades que abarcan todo el año pero que concentran la mayor parte a lo largo de todo el mes de marzo, que se convierte así en el mes de la mujer en la UA, según ha detallado en un comunicado la Institución Académica.

Los tradicionales actos institucionales que organiza la Universidad de Alicante se dividirán en esta ocasión entre el día 8 de marzo, en el que se realizará la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidad Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) mediante un vídeo protagonizado por la comunidad universitaria y se presentará la campaña 'Con nombres de Mujer: pioneras en inmunología y vacunas' y el 26 del mismo mes, cuando se hará entrega del Premio Igualdad 2021 que este año ha sido concedido a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas-AMIT.

De forma paralela a los actos oficiales de la Universidad de Alicante, la comunidad universitaria se ha volcado en la programación de actividades organizadas desde las facultades, centros, servicios y sedes universitarias para completar una oferta que incluye cursos, conferencias, charlas. exposiciones, teatro, videoclips, cine y hasta juegos.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Eva Espinar ha destacado que “a pesar de las limitaciones para realizar eventos presenciales y de las dificultades que nos impone la situación sanitaria, este año la agenda de actividades es especialmente amplia. Centros, departamentos, sedes, delegaciones de estudiantes, diferentes servicios, etc. han propuesto una gran variedad de eventos, fundamentalmente virtuales, con los que se tiene el mismo propósito de todos los años, promover la igualdad entre mujeres y hombres".

ACTIVIDADES

Alumnado y profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante se han propuesto visibilizar sus aportaciones para acabar con las desigualdades de género a través de un muro colectivo “#8M#FacEduUA Genealogías feministas: por las que fueron, somos”, en el que se muestran trabajos de diferentes asignaturas que inciden en la construcción de genealogías feministas.

Tanto el Museo de la Universidad de Alicante como la Biblioteca Universitaria ofrecen una completa oferta de exposiciones con motivo del 8 de marzo que combinan el formato on line y la presencialidad. Igual sucede con la oferta teatral relacionada con el Día Internacional de la Mujer que presenta representaciones que se pueden seguir en formato presencial unas y a través de Internet otras.

Los seminarios, cursos o conferencias organizados en la Universidad de Alicante bajo la temática de la igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer suponen la oferta más amplia de la completa agenda de actividades diseñada este año, organizadas por diferentes facultades, vicerrectorados, centros de la Universidad de Alicante o diferentes sedes universitarias. Propuestas que abarcan todos los meses del año y que este año se ofertan mayoritariamente on line, aunque los hay que combinan ambas opciones y también presenciales.

Además, la programación de la Universidad de Alicante comprometida con la igualdad de género también oferta actividades tan variadas como un crucigrama on line que propone para descubrir a algunas de las mujeres que influyeron en el curso de la historia; un vídeo que recoge una colección de alrededor de 100 cuñas radiofónicas emitidas, sobre todo, en los años 60 del siglo XX que lleva por título "Mi mujer no me comprende: estereotipos de mujer en la publicidad radiofónica del franquismo"; o una serie de tres videoclips sobre la evolución de la mujer en la universidad española.