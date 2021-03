Tano: "He vuelto de la selección y he visto a la gente más metida"

Tano Bonnín se ha incorporado este lunes a los entrenamientos del Hércules tras estar concentrado con su selección, la República Dominicana. El zaguero se perdió una de las semanas más convulsas y el toque de atención que le dio Carmelo del Pozo a la plantilla. Pese a ello, el central ya se ha puesto al día.

"Entiendo perfectamente la postura del club y ahora hay que apretarse los machos. Para mí también es una decepción personal porque vine al Hércules para ascender a Segunda. Las excusas ya no sirven. He vuelto hoy a los entrenamientos y he visto al grupo más metido", ha dicho Tano.