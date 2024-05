Suspenden en Alicante un desahucio previsto para este martes

El desahucio de un matrimonio con un hijo de seis años con una parálisis cerebral, que estaba previsto que se llevara a cabo este martes 7 de mayo en Alicante, se ha aplazado y la familia tendrá que desalojar la vivienda antes del 7 de junio. En caso contrario, el lanzamiento se produciría el 3 de julio.

El Sindicat de Barri Carolines, que había convocado una concentración para este martes 7 de mayo para tratar de impedir el desahucio en la calle Pasaje Artesanía, número 4, de Alicante, ha informado en un comunicado del aplazamiento del desalojo.

Se trata de un matrimonio con un hijo de seis años con un alto grado de discapacidad, con parálisis cerebral, que "no tienen alternativa habitacional y corren el riesgo de quedarse en la calle".

La organización vecinal ha censurado que el antiguo abogado "se negaba a colaborar", por lo que cambiaron de letrado y volvieron a presentar los documentos el viernes y este lunes han recibido la resolución del aplazamiento. No obstante, ha lamentado que la familia "ya no se puede acoger al Real Decreto Antidesahucios, ya que el antiguo abogado no presento recurso".

En cuanto a los motivos del aplazamiento, el Sindicat de Barri ha explicado que la mujer afectada posee un informe de vulnerabilidad actualizado y "no recibe ningún tipo de ayudas", ya que tiene el permiso de residencia en trámite y está a la espera de esto para inscribirse como demandante de empleo y vivienda social.

Además, su hijo de seis años "padece una grave enfermedad, llamada parálisis cerebral infantil con epilepsia, que le mantiene lastrado a una silla de ruedas y le hace necesario asistir al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, de Alicante".