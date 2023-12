El Supremo confirma que un hombre no cometió delito al no socorrer a su pareja que murió de un infarto

El Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci贸n de un hombre de Alicante acusado de un delito de omisi贸n del deber de socorro a su pareja que falleci贸 de un infarto poco tiempo despu茅s de que la dejara sola e indispuesta en su coche, pese a que se 鈥渁percibi贸鈥 de la gravedad de la situaci贸n, seg煤n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante conden贸 al acusado como autor de un delito de omisi贸n del deber de socorro a seis meses de multa y al pago de una indemnizaci贸n de 30.000 euros a los familiares de la mujer por da帽os morales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat anul贸 dicha condena.

Los antecedentes

El acusado y la mujer, que manten铆an una relaci贸n, hab铆an quedado en verse y acudieron con sus veh铆culos a las inmediaciones del tanatorio de Alicante, desde donde fueron a un bar pr贸ximo y despu茅s a un motel. En el transcurso de la cita, la mujer empez贸 a encontrarse mal con mareos y n谩useas, y decidieron marcharse de all铆 a las 19:05 horas.

El acusado acerc贸 el coche hasta el lugar donde estaba la mujer, le reclin贸 el asiento y le abri贸 la ventanilla. Sobre las 19:40 horas cuando llegaron a las inmediaciones del Tanatorio, el acusado se baj贸 del coche y permaneci贸 unos minutos junto a la mujer que segu铆a encontr谩ndose mal y estaba sentada con el tronco hacia adelante y la cabeza sobre sus piernas. 鈥淎percibi茅ndose de la gravedad y persistencia鈥 que iba tomando la situaci贸n, abandon贸 el lugar montado en su veh铆culo dej谩ndola sola, seg煤n los hechos probados.

Un vigilante de seguridad hall贸 el cuerpo sin vida de la mujer en la misma posici贸n en la que la dej贸 el acusado. Hab铆a muerto sobre las 21:30 por un infarto agudo de miocardio.

Consideraciones

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casaci贸n interpuesto por la acusaci贸n particular, al que se adhiri贸 el Ministerio Fiscal, en el que sosten铆a que de los hechos probados se desprende una situaci贸n de peligro para la vida de la mujer que fue conocida por el acusado quien, pese a ello, decidi贸 omitir la asistencia que estaba obligado a prestar, march谩ndose del lugar.

No obstante, el Alto Tribunal considera que la conducta del acusado resulta 鈥especialmente censurable desde el plano 茅tico鈥, pero a帽ade que 鈥渆l incumplimiento de un deber gen茅rico de solidaridad no es suficiente para considerar cometido el delito de omisi贸n del deber de socorro鈥. La sentencia absolutoria recoge el voto particular de un magistrado que s铆 apreci贸 pruebas para que el hombre hubiera sido condenado por no socorrer a la mujer.