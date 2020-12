La Policía Local impone la pasada noche veintinueve denuncias y disuelve siete fiestas en viviendas,

Durante esta noche, los agentes del servicio nocturno y de la unidad Fox han organizado controles estáticos e itinerantes de tráfico, y se han interceptado y sancionado a un total de dieciocho personas por incumplimiento del toque de queda, al desplazarse por la ciudad sin causa justificada. La Policía recuerda que las nuevas medidas establecen que el toque de queda empieza un toque de queda desde las 23:00 horas y se prolonga hasta las 06:00 de la mañana en toda la Comunitat Valenciana.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha puesto en valor “el trabajo de protección que día a día desarrolla nuestra Policía Local para hacer cumplir las medidas y que no se produzcan más contagios”, y ha vuelto a pedir “sensatez y conciencia en estas fechas de Navidad sin relajarnos ni bajar la guardia, continuar evitando quedar con amigos, reunirnos en grupo y ser responsables para no dar ningún paso y no celebrar fiestas; debemos asumir cada uno la responsabilidad individual de extremar la prevención en el cumplimiento de las medidas de seguridad y preventivas por la salud de todos”, ha recalcado.

Una noche más no han faltado las denuncias por molestias y ruidos producidos por fiestas en viviendas. Los agentes han intervenido en siete en las que, además de incumplirse el toque de queda, había ciudadanos sin mascarillas.

Alcohol y volante

La Policía Local del servicio Nocturno y de Atestados e Investigación de Accidentes han organizado controles de alcoholemia en materia de vigilancia y disciplina de tráfico, en los que se ha denunciado esta noche a un total de cuatro conductores en diversos accesos, calles de la ciudad y las playas por conducir bajo los efectos de el alcohol